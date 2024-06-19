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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берлин (WTA). Жабер играет с Ван Синюй (матч прерван из-за дождя), Кудерметова, Александрова, Касаткина, Калинская, Вондроушова вышли во 2-й круг, Осака, Саккари выбыли

Сетка турнира здесь. ecotrans Ladies Open Берлин, Германия 17 – 23 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава Первый круг Дарья Касаткина (Россия)  Марта Костюк (Украина) 4:6|7:6|6:3 Дата проведения 17 июня, 12.

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