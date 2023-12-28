Это конец. Путин увидел фото и видео с вечеринки Ивлеевой. У звезд начались обыски и отмены концертов

Интересная жизнь с Vera Star Итак, скандал с "голой" вечеринкой организованный известной блогершей Анастасией Ивлеевой судя по всему подошел к своему логическому завершению.
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