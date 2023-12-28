Это конец. Путин увидел фото и видео с вечеринки Ивлеевой. У звезд начались обыски и отмены концертов

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Комментарии
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Станислав Д
Снять с них звания. Ну какие они народные и заслуженные.
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3 час.
Андрей Сапожников
они народно засуженные..
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3 час.
Алексей Смирнов
Путин не Сталин, так что вы будите лицезреть всех этих моральных уродов ещё не один год.
Ответить
43 мин.

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