Главный герой Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Эйдан Линч отправляется на поиски своей возлюбленной Санни, но вскоре оказывается втянут в кошмар, связанный с таинственной Конфигурацией Генезиса, сектой Алой церкви и сенобитами.
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