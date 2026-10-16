Главный герой Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Эйдан Линч отправляется на поиски своей возлюбленной Санни, но вскоре оказывается втянут в кошмар, связанный с таинственной Конфигурацией Генезиса, сектой Алой церкви и сенобитами.