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Царьград

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ЛДПР предлагает на 5 лет снизить стаж для пенсий космонавтам и лётчикам

ЛДПР предлагает на 5 лет снизить стаж для пенсий космонавтам и лётчикам

Депутаты ЛДПР внесли в правительство законопроект о сокращении трудового стажа для пенсии космонавтам и лётчикам-испытателям.

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