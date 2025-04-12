В день 130-летия Русского музея входные билеты будут по 130 рублей

Продажа уже открыта Совсем скоро Русский музей отметит свое 130-летие. В честь этого праздника в день юбилея, 25 апреля для всех петербуржцев и гостей города входные билеты будут стоить 130 рублей, сообщили в пресс-службе музея.
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