Русские пенсионеры могут исправить рабочий стаж через госуслуги: обновление данных

Русские пенсионеры теперь могут проверить и откорректировать свой стаж работы через портал госуслуг. В случае ошибок, Социальный фонд России поможет связаться с работодателем или архивом для уточнения данных.
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