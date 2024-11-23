В Ясиноватой вандалы повредили восстановленную челябинцами площадь. Фото

Площадь Славы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пострадала от действий неизвестных. Здесь повредили плитку, уложенную строителями из Челябинской области, для которой территория является подшефной.
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