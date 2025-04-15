Новая статья: Обзор СЖО PCCooler DC360 ARGB Digital: секретная AiO

Новая статья: Обзор СЖО PCCooler DC360 ARGB Digital: секретная AiOНовое жидкостное охлаждение PCCooler необслуживаемого типа с 360-мм радиатором, троицей красивых 120-мм вентиляторов, мониторингом температуры процессора на крышке помпы и поддержкой всех современных платформ источник.
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