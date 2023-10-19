Последний дом на строящемся Рпенском проезде снесут без принудительного выселения жильцов

Назначена дата суда, на котором жильцы и администрация Владимира, скорее всего, пойдут на мировую.В створе строящегося Рпенского проезда последний дом, мешающий достроить дорогу, снесут без дурных последствий для жильцов.
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