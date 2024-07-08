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Регион 29

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Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем семьи, любви и верности

Дорогие жители Архангельской области! Примите самые искренние поздравления с замечательным летним праздником – Днем семьи, любви и верности!Дорогие жители Архангельской области! Примите самые искренние поздравления с замечательным летним праздником – Днем семьи, любви и верности!Истоком сегодняшнего торжества служит День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чья любовь, благочестие и преданность друг другу стали для всех людей настоящим символом семейного благополучия.

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