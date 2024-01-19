Для этого ученые опросили владельцев животных.Исследователи составили рейтинг популярных у собак сюжетов телепередач, для этого они опросили владельцев животных, сообщается на платформе рецензируемой научной литературы ScienceDirect.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии