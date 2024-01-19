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Царьград

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Исследователи составили рейтинг популярных у собак сюжетов телепередач

Исследователи составили рейтинг популярных у собак сюжетов телепередач

Для этого ученые опросили владельцев животных.Исследователи составили рейтинг популярных у собак сюжетов телепередач, для этого они опросили владельцев животных, сообщается на платформе рецензируемой научной литературы ScienceDirect.

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