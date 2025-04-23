Guardian: ВСУ сетуют на превосходство РФ в области оптоволоконных БПЛА

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские военные сетуют на преимущество России в области оптоволоконных беспилотников, которые могли сыграть важную роль в успешной операции российских войск в Курской области, пишет газета The Guardian.
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