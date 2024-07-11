Украина стремится к новому саммиту с Россией перед выборами в США

По словам официальных должностных лиц, знакомых с ситуацией, Киев хочет созвать вторую встречу для достижения справедливого мирного урегулирования на Украине до выборов в США в ноябре, на этот раз с участием России.
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