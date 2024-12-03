Помилованный боец СВО дезертировал и убил человека в Екатеринбурге

Шокирующее преступление потрясло Екатеринбург: 43-летний участник СВО, помилованный указом президента России Владимира Путина и освобожденный от дальнейшего отбывания наказания по ранее вынесенному приговору, обвиняется в убийстве.
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