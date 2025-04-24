Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС 28–29 апреля в Рио-де-Жанейро

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС 28–29 апреля в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
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