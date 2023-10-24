В Мирном задержали подозреваемого в убийстве четырех человек 50-летнего мужчину

В городе Мирном Якутии полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве четырех человек.Управление МВД России сообщило, что месту жительства 50-летнего мужчины нашли и изъяли охотничье ружье 12 калибра.
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