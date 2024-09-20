⚖️ Директора спортшколы в Симферополе будут судить за должностные преступления Как сообщает Следком, руководство школы заключило ряд договоров с предпринимателями на поставку оборудования на 28 млн рублей.
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⚖️ Директора спортшколы в Симферополе будут судить за должностные преступления Как сообщает Следком, руководство школы заключило ряд договоров с предпринимателями на поставку оборудования на 28 млн рублей.