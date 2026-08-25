Уровень профессиональной подготовки президента Финляндии Александра Стубба ниже плинтуса, если он говорит о поражении России через удары по маркетплейсам, заявил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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