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Скандальные цветные фотографии Франции времен немецкой оккупации

Скандальные цветные фотографии Франции времен немецкой оккупации

Период оккупации во Франции предпочитают вспоминать, как героическое время. Шарль де Голль, Сопротивление… Однако беспристрастные кадры фотохроники свидетельствуют, что все было не совсем так, как рассказывают ветераны и пишут в учебниках истории.

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