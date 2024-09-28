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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Лады» Шараканов: «Кузнецов и Радулов украшают КХЛ и российский хоккей. Мало кто сравнится с Евгением по технике и катанию»

– Ждете личных встреч с суперзвездами КХЛ? – Играть против таких мастеров, как Евгений Кузнецов или Александр Радулов – это большое удовольствие.

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