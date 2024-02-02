Политнавигатор Целями Украины могут стать правительственные здания и штаб-квартиры силовых ведомств в Москве.
Израильский офицер призвал к ударам по Москве
Комментарии
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Людмила Лиханова
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4 час.
MS
Mikhail Stepanov
А не пора ли соседям Израиля поставить современное оружие, включая системы ПВО , чтобы от этих мерзких и наглых подонков не осталось и следа!
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3 час.
Александр Зиборов
Тысячи вояк Израиля воюют на Донбассе против России. Это признали Яков Кедми и Владимир Соловьёв.
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2 час.
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