Российский блогер побывал в Литве и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».
Россиянин раскрыл истинное отношение жителей Литвы к русским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Лицемеры так выражусь!
Ответить
17 час.
ЕП
Елена Петрова
Конечно, «Путин же виноват» в том, что они дома сидят в шерстяных носках и куртках, топят только в одной комнате, а остальные все плесневеют, что приезжают к нам в Калининград, чтобы сходить в кафе или просто за ужином выпить рюмочку в теплой квартире. У них это все уже давно не по карману. Это из рассказа живущей в Клайпеде знакомой. Семья знакомой далеко не бедная. А как выживают те литовцы, кто победнее, страшно представить!
Ответить
16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это не только в литве,по всей прибалтике так....их пугали еще в начале 2000-ых.....но я знаю много эстонцев,которые очень даже ждут прихода ☝️
Ответить
15 час.
Свежие комментарии