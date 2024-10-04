Россиянин раскрыл истинное отношение жителей Литвы к русским

ЕП

Елена Петрова

Конечно, «Путин же виноват» в том, что они дома сидят в шерстяных носках и куртках, топят только в одной комнате, а остальные все плесневеют, что приезжают к нам в Калининград, чтобы сходить в кафе или просто за ужином выпить рюмочку в теплой квартире. У них это все уже давно не по карману. Это из рассказа живущей в Клайпеде знакомой. Семья знакомой далеко не бедная. А как выживают те литовцы, кто победнее, страшно представить!