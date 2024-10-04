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Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Чувствую, у Вас тоже возникло желание эти буковки переставить.. например, охуехавших.. ? Нет? )))                    ...Только ради этого...
  • Елена Хараничева
    Как у вас хорошо буковки перепутались...поухеавшихТолько ради этого...
  • Евгений Саваровский
    Пора русским браться за вилы.СК заинтересовалс...

Россиянин раскрыл истинное отношение жителей Литвы к русским

Россиянин раскрыл истинное отношение жителей Литвы к русским

Российский блогер побывал в Литве и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Комментарии
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Eduard
Лицемеры так выражусь!
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17 час.
ЕП
Елена Петрова
Конечно, «Путин же виноват» в том, что они дома сидят в шерстяных носках и куртках, топят только в одной комнате, а остальные все плесневеют, что приезжают к нам в Калининград, чтобы сходить в кафе или просто за ужином выпить рюмочку в теплой квартире. У них это все уже давно не по карману. Это из рассказа живущей в Клайпеде знакомой. Семья знакомой далеко не бедная. А как выживают те литовцы, кто победнее, страшно представить!
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это не только в литве,по всей прибалтике так....их пугали еще в начале 2000-ых.....но я знаю много эстонцев,которые очень даже ждут прихода ☝️
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15 час.

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