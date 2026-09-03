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Не просто дискомфорт, а угроза: у женщины из Подмосковья в ухе застрял живой таракан

Не просто дискомфорт, а угроза: у женщины из Подмосковья в ухе застрял живой таракан

Живой таракан, залезший в ухо, не только причиняет человеку дискомфорт и сильную боль. По словам врачей, такой гость представляет реальную угрозу для здоровья, поэтому пытаться извлекать его самим категорически нельзя.

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