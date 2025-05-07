Ученые изучили влияние ультраобработанных продуктов на кишечный микробиом детей первого года жизни

О вреде ультраобработанных продуктов для взрослых известно давно, но мало кто задумывался, как они сказываются на здоровье младенцев, чей кишечник и иммунная система только начинают формироваться Новое масштабное исследование ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу оценило состояние кишечной микробиоты у 728 детей первого года жизни.