Ученые изучили влияние ультраобработанных продуктов на кишечный микробиом детей первого года жизни

О вреде ультраобработанных продуктов для взрослых известно давно, но мало кто задумывался, как они сказываются на здоровье младенцев, чей кишечник и иммунная система только начинают формироваться Новое масштабное исследование ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу оценило состояние кишечной микробиоты у 728 детей первого года жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии