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Петросян о Медведевой: «Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво»

– Ты часто говоришь, что восхищаешься Евгенией Медведевой. Она твой кумир в спорте? – Не то что бы кумир.

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