Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии

Неофициальная занятость может стать причиной утраты права на пенсию по достижении пенсионного возраста, предупреждает Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии