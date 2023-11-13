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  • карла карлова
    Мало ли чего они хотят?Гнать этих зверьков из РФ ,у них есть их таджикистан вот там пусть и живут.Гнать их надо насил...Семья таджикского...
  • Анатолий Селиверстов
    Руки отрубить по самые плечи и сварить ему.Удерживавший деву...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Плохо это - пятно на репутацию пацанов с ДВ, хотя в целом они показывают себя в боях достойно. Но и террор в отношени...За убийство девят...

выявлен дополнительный эпизод получения взятки астраханским инспектором

выявлен дополнительный эпизод получения взятки астраханским инспектором

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области в ходе расследования уголовного дела в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД ОМВД России по Камызякскому району области, подозреваемого в совершении преступлений .

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