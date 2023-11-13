выявлен дополнительный эпизод получения взятки астраханским инспектором

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области в ходе расследования уголовного дела в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД ОМВД России по Камызякскому району области, подозреваемого в совершении преступлений .