выявлен дополнительный эпизод получения взятки астраханским инспектором

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области в ходе расследования уголовного дела в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД ОМВД России по Камызякскому району области, подозреваемого в совершении преступлений .
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