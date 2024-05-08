ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море для участия в военных манёврах

В Южно-Китайском море начнутся военные учения, организованные США. В них примут участие не только американские и японские корабли и авиация, но и военно-морские и военно-воздушные силы Франции и Германии.
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