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SPLETNIK

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Русская возлюбленная Джонни Деппа выложила фото с актером и ответила на вопросы о нем и Эмбер Херд

Русская возлюбленная Джонни Деппа выложила фото с актером и ответила на вопросы о нем и Эмбер Херд

Юлия Власова — 29-летняя инстаграм*-модель и владелица собственного салона красоты в Чехии, с которой встречается 61-летний Джонни Депп — ответила на вопросы подписчиков об актере и его экс-супруге Эмбер Херд.

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