Марко Рубио прибыл в Стамбул для переговоров России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул для мониторинга переговоров России и Украины. Президент Владимир Путин предложил возобновить диалог, а российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже находилась на месте.
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