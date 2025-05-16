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Марко Рубио прибыл в Стамбул для переговоров России и Украины

Марко Рубио прибыл в Стамбул для переговоров России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул для мониторинга переговоров России и Украины. Президент Владимир Путин предложил возобновить диалог, а российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже находилась на месте.

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