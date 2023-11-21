Западные лидеры призывают главу киевского режима Украины Владимира Зеленского уступить политическую позицию в сторону более дипломатичного руководителя, утверждает Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона.
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