Анастасии Волочквой пришлось объяснять свою связь с Аллой Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова против травли Примадонны. Звезда балета высказалась в интернете в связи с обсуждением возможного приезда Аллы Пугачевой в Россию, призывая ее отбросить сомнения и вернуться на родину.
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