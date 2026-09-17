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Нижегородская правда

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Эксперт Лялина рассказала про пользе имбиря при артрите и воспалениях

Эксперт Лялина рассказала про пользе имбиря при артрите и воспалениях

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, в интервью RT поделилась информацией о полезных свойствах имбиря.

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