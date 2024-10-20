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ВСУ заминировали памятник своим сослуживцам при отступлении из Первомайского

Украинские националисты из батальона «Днепр-1» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) заминировали памятник военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР).

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