NYT: от ВСУ требовали победного плана без стратегических резервов и ресурсов

Украинское правительство хотело получить от военного руководства «дорожную карту победы», не предоставляя информации о количестве людей, боеприпасов и резервов, которыми располагают ВСУ для выполнения стратегических планов.
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