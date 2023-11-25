Украинские власти превратили церковь в Киево-Печерской лавре в конференц-зал

В Трапезном храме провели собрание по поводу очередной годовщины «Голодомора»."Союз Православных Журналистов" сообщает, что в Трапезном храме Киево-Печерской лавры было организовано собрание в честь очередной годовщины "Голодомора", которую возглавил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
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