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Царьград

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Украинские власти превратили церковь в Киево-Печерской лавре в конференц-зал

Украинские власти превратили церковь в Киево-Печерской лавре в конференц-зал

В Трапезном храме провели собрание по поводу очередной годовщины «Голодомора»."Союз Православных Журналистов" сообщает, что в Трапезном храме Киево-Печерской лавры было организовано собрание в честь очередной годовщины "Голодомора", которую возглавил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

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