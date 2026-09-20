Водитель московского трамвая: ДЭГ позволило проголосовать во время рабочего дня

Водитель московского трамвая Александр Бобер рассказал Агентству городских новостей «Москва», что электронный формат позволил ему проголосовать во время рабочего дня.
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