Какие 8 вещей в доме потенциально опасны и могут укорачивать жизнь

Дом — это место, где мы отдыхаем, набираемся сил и проводим большую часть своего времени. Однако некоторые привычные предметы могут стать невидимыми врагами, негативно влияющими на здоровье и самочувствие.
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