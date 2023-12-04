Экс-игрок Мостовой заявил, что Абаскаль никогда не был близок к футболу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля после его удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" и заявил, что специалист не знает, что такое футбол.