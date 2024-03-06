Свечному заводику в Митине нужна поддержка

Присоединиться к гуманитарным проектам может каждый Второй год в Митине работает «свечной заводик». Так любовно и с юмором называют своё производство окопных свечей волонтеры группы «Москва своих не бросает».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии