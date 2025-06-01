Ужасная неделя для Зеленского: Bild плачется, что Украина за 7 дней потеряла 18 сел

«У Зеленского выдалась тяжёлая неделя» — сетует в своей колонке на сайте издания военный обозревателб немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке «Чёрная неделя для защитников Украины! В Берлине президент Владимир Зеленский получил отказ канцлера Фридриха Мерца по вопросу о поставках ракет Taurus, а дома российская армия продвигается всё быстрее»? – нагнетает немецкий журналист.