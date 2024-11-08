В период с января по сентябрь 2024 года количество поездок иностранных граждан в РФ по всем видам визитов выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Поток туристов из Китая в РФ вырос в 7 раз с начала года
Комментарии
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L
Lyudmila
Туристов??? А по моему это разведка и поток еще и китайских переселенцев начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. Эти галдящие толпы уже достали, ни в один музей невозможно войти чтобы не услышать их крики, аж в ушах ломит. Неужели нельзя экскурсоводам объяснить, что вести себя в музее надо потише.
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