Поток туристов из Китая в РФ вырос в 7 раз с начала года

L

Lyudmila

Туристов??? А по моему это разведка и поток еще и китайских переселенцев начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. Эти галдящие толпы уже достали, ни в один музей невозможно войти чтобы не услышать их крики, аж в ушах ломит. Неужели нельзя экскурсоводам объяснить, что вести себя в музее надо потише.