Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нетаньяху заявил о намерении присутствовать на заседании ГА ООН в Нью-Йорке

Нетаньяху заявил о намерении присутствовать на заседании ГА ООН в Нью-Йорке

Несмотря на угрозы со стороны мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, касающиеся исполнения ордера Международного уголовного суда, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху планирует посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН в США.

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