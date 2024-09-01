"Мы бегали вокруг, притворяясь": Что ещё учудили солдаты ВСУ к этому часу в Курской области? Признание военного

Надежда Белугина

КУРСКАЯ ИЗВИЛИНА По горячим следам Надежда Белугина-Подюжская В ставке съёжился предатель, виновато: «Не успел…» На продажности проклятый он давно «собаку съел»! "Вам не видать таких сражений!.. Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!.. Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… "Бородино" М.Ю. Лермонтов Часть 1 ВНЕЗАПНЫЙ НАЛЁТ Бойцы девятого полка на приграничье. Война – войной, а отдых нужен позарез. Вдруг оккупант попёр во всё своё величье - Звук грозной техники, напор! – взъярился бес! Не дрогнув, наши дали смелый бой ответный. Враг техникой богат и силою живой?! Бьёт артиллерией, атакой дронов – тщетно! Нет, не пройдёт с наскока враг заслон людской. Ведь допустить нельзя дальнейшего прорыва - На землю русскую фашистский встал сапог. Не ждать резерв, а вмиг собрать для боя силы И показать врагу: «Вон – Бог, а вон - порог!» Не удалось прорвать налётом оборону, Бил танк наводкой по прямой – земля в огне! Держались парни до последнего патрона - Хоть близко виден номер танка на броне. Приказ к отходу на деревню Шептуховка, А тут украинский «Козак» и БМП, Со стороны другой – «Урал» пробился ловко: Накатим первыми, по тем, кто на тропе! Вот это бой! Рубились «на стрелковой» жутко И «затрофеили» там вражий ПРК! Трофеем тем сожгли бронемашину с шуткой, Полста укропов стали трупами с рывка. Комбат пытался к ним пробиться на подмогу, Но шли везде бои, враг взять хотел в кольцо, Мотострелкам - отход по группам, понемногу К Ик-11, спасая жизнь бойцов. *** Часть 2 КРЕПОСТЬ Стоять, солдаты знали, надо будет насмерть!!! Хоть мало воинов, но русский дух при них!!! А парни жизнь отдать за родину согласны, И, вере следуя, к иконе всяк приник. Боец российский! Хоть какой он цветом кожи, В бою на разный не взирая глаз разрез, Достоин, смел, отважен, ловок. Жизнью может Рискнуть и самый жуткий выстоять замес! Как хочется назвать всех наших поимённо, Сроднились с ними в битве новой роковой: «Армян», боец из Суджи, Игорь, Лекарь, Зёма… Пусть выдержат ребята страшный этот бой!!! А в сердце бьёт набат! Ох, сколько накипело! Лютует нелюдь! Мирным в спины нагло бьёт! Спасти беременную с детками хотели – Уже везли, но в спину выстрелил урод! Подросткам мотоцикл солдаты подогнали, Дорогу указали: «В добрый путь! Вперёд!» Беспомощных мальцов враги не прозевали, По детским спинам, радуясь, вдогон - прилёт. Не сказки – быль! И нынче действуют фашисты! Об этом «крайнехатным» хочется сказать! Вам всё равно?! Как спится вам под небом чистым, Когда над телом сына плачет чья-то мать? …А надо выстоять. Остаться в обороне. Хоть небольшой отряд, но важен стержень, дух! Всех «зечек» вывезли скорее из колоний. Ведь русский русского в беде не бросит друг! На крепость был тот гарнизон похож воочью. Бой в окруженье оккупантов был жесток. Атаки враг не прекращал ни днём, ни ночью, Но выстояли – вот таков всему итог. Возник момент, наёмник вдруг пошёл в атаку И массой танка проломил нацист стену. Тут наш солдат вскипел, пошёл штыком на драку, Порвал пришедшим слёту шкуру не одну. Стрелял по лицам, перекошенным от страха!!! Бросал гранаты в транспорт, в люк наверняка!!! И черепа крошил всем бешеным собакам!!! Ножи втыкал он прямо в горло мудакам!!! Рвались снаряды, пули нервные визжали! Всё грохотало, сверху сыпалось и жгло! И чёрным дымом метят зажигалки, жаля, «Рука бойцов колоть устала» - устало зло. Колония огнём объята от обстрелов, Везде противник, небо дронами кишит. «Сдавайся, русский, и закончим дело!» - Им громкоговоритель зло шипит. Врага не слышат, лишь стрекочут автоматы, И лица страшные в бою – не передать. Лишь пули свист, "трель соловья" из мата - Стоят за женщин, жён и за родную мать. Притихший MARDER сдал позицию без боя, У Малой Локни скромно плавится броня, Зачем пришли, чтоб скорбно видеть здесь такое? Кругом укропов трупы…Дым и тишина… «Ну ж, был денёк!» - однажды Лермонтов поведал. Но как похож сюжет и русский наш герой! Века минули, так же стойко, до Победы Крошит солдат врагов и чётко держит строй. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124083104039