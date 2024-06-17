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Газета.ру

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Депутат Стенякина: работодатель может отозвать из отпуска не всех сотрудников

Депутат Стенякина: работодатель может отозвать из отпуска не всех сотрудников

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, что работодатель по закону не может отозвать из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин и занятых на производстве с вредными условиями труда.

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