Депутат Стенякина: работодатель может отозвать из отпуска не всех сотрудников

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, что работодатель по закону не может отозвать из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин и занятых на производстве с вредными условиями труда.
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