Добровольцы по всему Новоаннинскому району объединились в группы, чтобы изготавливать маскировочные сети и окопные свечи, так необходимые нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции.
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Добровольцы по всему Новоаннинскому району объединились в группы, чтобы изготавливать маскировочные сети и окопные свечи, так необходимые нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции.