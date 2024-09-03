Экс-аналитик указал на раскол НАТО

Желание Турции присоединиться к странам БРИКС указывает на раскол Североатлантического альянса на части, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй МакГоверн 3 сентября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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