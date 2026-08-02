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От Юрия Гальцева до Евгения Дятлова: как сложилась личная жизнь актрис из дилогии «Брат»

От Юрия Гальцева до Евгения Дятлова: как сложилась личная жизнь актрис из дилогии «Брат»

Фильмы Алексея Балабанова стали классикой, а их персонажи — родными для миллионов зрителей. Особое место в дилогии о Даниле Багрове занимают женские образы.

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