Дей­стви­тель­но ли мигран­ты теперь обя­за­ны под­пи­сы­вать кон­тракт с Мино­бо­ро­ны для полу­че­ния вида на житель­ство или граж­дан­ства Рос­сии? Кто под­па­да­ет под дей­ствие пре­зи­дент­ско­го ука­за, а кому мож­но не пере­жи­вать за свою лега­ли­за­цию? Поче­му раз­ре­ше­ние на вре­мен­ное про­жи­ва­ние ста­ло спа­са­тель­ным кру­гом, если вы не хоти­те слу­жить? Юрист Дмит­рий Фомов отве.