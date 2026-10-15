Действительно ли мигранты теперь обязаны подписывать контракт с Минобороны для получения вида на жительство или гражданства России? Кто подпадает под действие президентского указа, а кому можно не переживать за свою легализацию? Почему разрешение на временное проживание стало спасательным кругом, если вы не хотите служить? Юрист Дмитрий Фомов отве.
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