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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил военный парад в Мьянме

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил военный парад в Мьянме

Парад в столице страны — городе Нейпьидо — был посвящен 79-й годовщине образования вооруженных сил Мьянмы.

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